Apéro-dinatoire avec soirée Karaoké Pommiers
Apéro-dinatoire avec soirée Karaoké Pommiers samedi 8 novembre 2025.
Apéro-dinatoire avec soirée Karaoké
Place du 11 Novembre Pommiers Indre
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Apéro dinatoire avec soirée karaoké organisé par l’Association Malydanse, dans le cadre de « Novembre Bleu ».
Place du 11 Novembre Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 15 53 28
English :
Aperitif dinner with karaoke evening organized by the Malydanse Association, as part of « Novembre Bleu ».
German :
Apéro dinatoire mit Karaoke-Abend, organisiert von der Association Malydanse im Rahmen des « Novembre Bleu ».
Italiano :
Serata aperitivo e karaoke organizzata dall’Associazione Malydanse, nell’ambito del festival « Novembre Bleu ».
Espanol :
Velada de aperitivo y karaoke organizada por la Asociación Malydanse, en el marco del festival « Novembre Bleu ».
