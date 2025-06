Apéro dînatoire Concert La vie et l’oeuvre de Mel Bonis Place des Palmiers Capvern 27 juin 2025 19:00

Hautes-Pyrénées

Apéro dînatoire Concert La vie et l’oeuvre de Mel Bonis Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Apéro dînatoire concert Les Croc Notes.

Venez découvrir votre menu à la carte des grandes œuvres de piano et flûte interprétées par Aurélie SAMANI et Nathalie AMAT, dégustez en même temps un repas simple et savoureux.

25€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

.

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

English :

Aperitif dinner concert: Les Croc Notes.

Come and discover our à la carte menu of great piano and flute works performed by Aurélie SAMANI and Nathalie AMAT, and enjoy a simple, tasty meal at the same time.

25? Reservations essential on 07 86 28 51 46.

German :

Aperitif-Dinner Konzert: Les Croc Notes.

Entdecken Sie Ihr Menü à la carte mit großen Klavier- und Flötenwerken, interpretiert von Aurélie SAMANI und Nathalie AMAT, und genießen Sie gleichzeitig eine einfache und schmackhafte Mahlzeit.

25? Reservierung erforderlich unter 07 86 28 51 46.

Italiano :

Cena aperitivo concerto: Les Croc Note.

Venite a scoprire il nostro menu à la carte con grandi opere per pianoforte e flauto eseguite da Aurélie SAMANI e Nathalie AMAT e a gustare un pasto semplice e gustoso.

25? Prenotazione obbligatoria al numero 07 86 28 51 46.

Espanol :

Cena aperitivo concierto: Les Croc Notas.

Venga a descubrir nuestro menú a la carta de grandes obras para piano y flauta interpretadas por Aurélie SAMANI y Nathalie AMAT, y disfrute al mismo tiempo de una comida sencilla y sabrosa.

25? Imprescindible reservar en el 07 86 28 51 46.

L’événement Apéro dînatoire Concert La vie et l’oeuvre de Mel Bonis Capvern a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65