Apéro dinatoire gourmand La Bonne Franquette Villequier Rives-en-Seine

La Bonne Franquette est de retour !

Rendez-vous à la Maison pour un apéro dinatoire gourmand, au programme planches généreuses, tartes gourmandes, dips à partager, bonne musique et good vibes

Ambiance conviviale, musique vinyles et belles rencontres de 19h30 à 22h00.

4 dates à venir

20 JANVIER

17 FÉVRIER (fruits de mer only)

17 MARS

14 AVRIL

Réservation obligatoire, places limitées à 15 participants.

Evénement privatisable à la demande pour séminaires, réunions pro ou privées. .

