Apéro dinatoire gourmand La Bonne Franquette Villequier Rives-en-Seine
Villequier 1 Rue Ernest Binet Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 19:30:00
fin : 2026-02-17 22:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-03-17 2026-04-14
La Bonne Franquette est de retour !
Rendez-vous à la Maison pour un apéro dinatoire gourmand, au programme planches généreuses, tartes gourmandes, dips à partager, bonne musique et good vibes
Ambiance conviviale, musique vinyles et belles rencontres de 19h30 à 22h00.
4 dates à venir
20 JANVIER
17 FÉVRIER (fruits de mer only)
17 MARS
14 AVRIL
Réservation obligatoire, places limitées à 15 participants.
Evénement privatisable à la demande pour séminaires, réunions pro ou privées. .
Villequier 1 Rue Ernest Binet Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 25 32 95 simon@lamaisonplume.com
English : Apéro dinatoire gourmand La Bonne Franquette
