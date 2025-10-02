Apéro dinatoire Les Touches-de-Périgny

Apéro dinatoire Les Touches-de-Périgny jeudi 2 octobre 2025.

Apéro dinatoire

37 rue du Bourg Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-10-02

✨ Manger, Trinquer, Danser ✨

La Maison d’hôtes des Charentes vous invite à partager des apéros dinatoires dans une ambiance conviviale et festive.

Retrouvez nous pour des soirées animées qui se prolongent jusqu’à 2h du matin.

.

37 rue du Bourg Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 73 30 83

English :

false

German :

? Essen, Trinken, Tanzen ?

Das Maison d’hôtes des Charentes lädt Sie zu Aperitifs und Dinners in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre ein.

Hier können Sie bis 2 Uhr morgens feiern.

Italiano :

? Mangiare, bere, ballare?

La Maison d’hôtes des Charentes vi invita a condividere cene-aperitivo in un’atmosfera amichevole e festosa.

Unitevi a noi in serate vivaci che si protraggono fino alle 2 di notte.

Espanol :

? Comer, Beber, Bailar?

La Maison d’hôtes des Charentes le invita a compartir cenas aperitivo en un ambiente agradable y festivo.

Acompáñenos en animadas veladas que se prolongan hasta las 2 de la madrugada.

L’événement Apéro dinatoire Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2025-09-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme