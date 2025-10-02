Apéro dinatoire Les Touches-de-Périgny
Apéro dinatoire Les Touches-de-Périgny jeudi 2 octobre 2025.
Apéro dinatoire
37 rue du Bourg Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : Vendredi 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-10-02
✨ Manger, Trinquer, Danser ✨
La Maison d’hôtes des Charentes vous invite à partager des apéros dinatoires dans une ambiance conviviale et festive.
Retrouvez nous pour des soirées animées qui se prolongent jusqu’à 2h du matin.
37 rue du Bourg Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 73 30 83
? Essen, Trinken, Tanzen ?
Das Maison d’hôtes des Charentes lädt Sie zu Aperitifs und Dinners in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre ein.
Hier können Sie bis 2 Uhr morgens feiern.
? Mangiare, bere, ballare?
La Maison d’hôtes des Charentes vi invita a condividere cene-aperitivo in un’atmosfera amichevole e festosa.
Unitevi a noi in serate vivaci che si protraggono fino alle 2 di notte.
? Comer, Beber, Bailar?
La Maison d’hôtes des Charentes le invita a compartir cenas aperitivo en un ambiente agradable y festivo.
Acompáñenos en animadas veladas que se prolongan hasta las 2 de la madrugada.
