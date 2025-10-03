Apéro-dinatoire philo chemin de la vieille forme Rochefort

Apéro-dinatoire philo chemin de la vieille forme Rochefort vendredi 3 octobre 2025.

Apéro-dinatoire philo

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Une soirée inédite apéro-dinatoire philo ! Manger, boire, discuter, réfléchir, s’ajuster, s’interroger… Le Clos vous propose de partager ce moment autour d’une planche et d’un verre, en toute convivialité.

.

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : Philosophy cocktail reception

A unique philosophical cocktail party! Eat, drink, discuss, reflect, adjust, question… Le Clos invites you to share this moment over a platter and a glass, in a friendly atmosphere.

German : Philosophischer Apéro-Dinner

Ein einzigartiger Abend mit philosophischem Aperitif und Abendessen! Essen, trinken, diskutieren, nachdenken, sich anpassen, hinterfragen… Le Clos lädt Sie ein, diesen Moment bei einem Teller und einem Glas in geselliger Runde zu teilen.

Italiano :

Una serata unica all’insegna dell’aperitivo e della filosofia! Mangiare, bere, discutere, riflettere, aggiustare, mettere in discussione… Le Clos vi invita a condividere un momento di convivialità davanti a un piatto di cibo e un bicchiere di vino.

Espanol :

Una velada única de copas y filosofía Comer, beber, discutir, reflexionar, ajustar, cuestionar… Le Clos le invita a compartir un momento de convivencia en torno a un plato de comida y una copa de vino.

L’événement Apéro-dinatoire philo Rochefort a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan