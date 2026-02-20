Apéro discussion – Créez votre journal jeunesse ! Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Vous pouvez vous inscrire ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2A8EwIUzT9D0YqbZbsGchbp7fF9cy7h4LUmE1cHMj7Pp5kA/viewform%5D Etudiant, Jeune Public

Rendez-vous le vendredi 27 janvier de 18h à 20h à l’Étincelle (Bd Émile Romanet, 44100 Nantes – Tram : Croix Bonneau ou Jamet).Au programme : un atelier animé par les équipes de l’Étincelle et de la Ville pour inviter les jeunes à s’exprimer sur ce qu’ils consomment aujourd’hui comme média et sur leurs envies d’expression ????Tout le monde est le bienvenu et toutes les idées sont bonnes à prendre !

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Nantes 44100

06 60 39 55 95



