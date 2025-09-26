Apéro discussion en allemand Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Apéro discussion en allemand Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 26 septembre 2025.

Apéro discussion en allemand

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 19:30:00

2025-09-26

Bernadette et Audrey, de la maison citoyenne, vous invitent à acquérir les bases en allemand le temps d’un apéro convivial !

Vous souhaitez développer votre allemand à l’oral ? Cet apéro est fait pour vous !

Pratique

rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.

ouvert à toutes et à tous.

plus d’information auprès de la maison citoyenne ici

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Bernadette and Audrey from Maison Citoyenne invite you to learn the basics of German over a convivial aperitif!

German :

Bernadette und Audrey vom Bürgerhaus laden Sie dazu ein, sich bei einem gemütlichen Aperitif die Grundlagen der deutschen Sprache anzueignen!

Italiano :

Bernadette e Audrey, della Maison Citoyenne, vi invitano a imparare le basi del tedesco durante un aperitivo conviviale!

Espanol :

Bernadette y Audrey, de la Maison Citoyenne, le invitan a aprender los rudimentos del alemán durante un aperitivo

