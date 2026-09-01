Apéro discussion en allemand Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
vendredi 25 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Apéro discussion en allemand
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Les apéros en langue sont ouverts à tous, d’ici et d’ailleurs. Il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour y participer.
Aucun prérequis n’est demandé, le principe c’est qu’il y a une discussion libre entre les participants, guidés par un ou deux animateurs.
Les niveaux sont tous différents, et c’est ça qui est enrichissant !
La détente et la confiance permettent de papoter tranquillement, de pratiquer et d’apprendre.
Une consommation de courtoisie au café est demandée, pas besoin d’apporter quoi que ce soit, tout est sur place.
Venez tester, vous allez adorer.
Pratique :
rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
ouvert à toutes et à tous.
Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Language aperitifs are open to everyone, from near and far. You don’t have to be a member to take part.
L’événement Apéro discussion en allemand Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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