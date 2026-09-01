Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Apéro discussion en espagnol

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez-vous initier ou parfaire votre espagnol autour d’un verre !



Les apéros en langue sont ouverts à tous, d’ici et d’ailleurs. Il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour y participer.

Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

Aucun prérequis n’est demandé, le principe c’est qu’il y a une discussion libre entre les participants, guidés par un ou deux animateurs.

Les niveaux sont tous différents, et c’est ça qui est enrichissant !

La détente et la confiance permettent de papoter tranquillement, de pratiquer et d’apprendre.

Une consommation de courtoisie au café est demandée, pas besoin d’apporter quoi que ce soit, tout est sur place.

Venez tester, vous allez adorer.

Pratique :

rendez-vous à la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne.

ouvert à toutes et à tous.

Retrouvez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Come and learn or perfect your Spanish over a drink!

Language apéros are open to everyone, from near and far. You don’t have to be a member to take part.

Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne

L’événement Apéro discussion en espagnol Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic