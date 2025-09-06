Apéro DJ Set Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Apéro DJ Set Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 6 septembre 2025.

Apéro DJ Set

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Prolongez l’été avec Switch Groove et son set Endless Summer un voyage sonore entre groove, baléarique et électro pour une soirée lumineuse et psychédélique.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Extend your summer with Switch Groove and its « Endless Summer » set: a sonic journey through groove, dance and electro for a luminous, psychedelic evening.

German :

Verlängern Sie den Sommer mit Switch Groove und seinem Set « Endless Summer »: eine Klangreise zwischen Groove, Balearic und Elektro für einen hellen und psychedelischen Abend.

Italiano :

Prolungate la vostra estate con Switch Groove e il loro set « Endless Summer »: un viaggio sonoro attraverso il groove, la dance e l’electro per una serata luminosa e psichedelica.

Espanol :

Prolonga tu verano con Switch Groove y su set « Endless Summer »: un viaje sónico a través del groove, el dance y el electro para una velada luminosa y psicodélica.

