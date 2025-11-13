Apéro Doc Cinéma de la Cité Angoulême

Apéro Doc Cinéma de la Cité Angoulême jeudi 13 novembre 2025.

Apéro Doc

Cinéma de la Cité 60 Avenue de Cognac Angoulême Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : 2025-11-13 19:00:00

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Prochain moment autour du format court ! Mise à l’honneur du documentaire. Le Fifca et le cinéma de la Cité vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée courts métrages. Comme d’habitude, des films, des rencontres et un apéro à la fin.

Cinéma de la Cité 60 Avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 05

English :

Next short-format event! Documentary films in the spotlight. Fifca and the cinéma de la Cité invite you to another short film evening. As usual, films, meetings and an aperitif at the end.

German :

Nächster Moment rund um das Kurzformat! Der Dokumentarfilm wird geehrt. Das Fifca und das Cinema de la Cité laden Sie zu einem weiteren Kurzfilmabend ein. Wie immer gibt es Filme, Begegnungen und einen Aperitif am Ende.

Italiano :

La prossima volta ci concentreremo sui cortometraggi! Riflettori puntati sui documentari. La Fifca e il cinéma de la Cité sono lieti di invitarvi a un’altra serata di cortometraggi. Come sempre, film, incontri e aperitivo finale.

Espanol :

La próxima vez nos centraremos en los cortometrajes Los documentales en el punto de mira. El Fifca y el cinéma de la Cité tienen el placer de invitarle a otra velada de cortometrajes. Como de costumbre, películas, encuentros y un aperitivo al final.

L’événement Apéro Doc Angoulême a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême