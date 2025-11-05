Apéro du club de Vert au Labo Diva Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 18:30 – 21:00

Gratuit : non inscription https://my.weezevent.com/apero-du-club-nantes Tout public

Venez rencontrer Loup Espargilière et Juliette Quef, les fondateur·rices de Vert, échanger autour d’un verre, et découvrir les coulisses de votre média préféré ! Au programme : Une discussion sur la fabrique de l’info chez Vert : comment on enquête, on raconte, et on résiste face à la désinformation.Et bien sûr, un apéro tous ensemble, pour faire connaissance, partager vos idées, et rêver (un peu) du futur grand média du climat.Une soirée joyeuse, engagée et conviviale, comme on les aime chez Vert ! Et pour soutenir un média plus chaud que le climat, rejoignez le Club de Vert dès maintenant. À très vite,L’équipe de Vert

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://my.weezevent.com/apero-du-club-nantes