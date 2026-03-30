Apéro du Directeur au Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Apéro du Directeur au Casino JOA Giffaumont-Champaubert lundi 13 avril 2026.
Apéro du Directeur au Casino JOA
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Tout public
Hervé, notre Directeur, vous invite à partager un apéritif gourmand en salle des machines à sous. Un moment convivial pour échanger, poser vos questions et découvrir en avant-première toutes nos nouveautés. Rejoignez-nous pour passer un vrai moment de bonne humeur et de partage avec la Direction ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro du Directeur au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Régate France Open Skiff Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert 18 avril 2026
- Escapades Sortie en kayak au Lac du Der Giffaumont-Champaubert 22 avril 2026
- 24h des Der’rang2s à vélo Giffaumont-Champaubert 24 avril 2026