Apéro du Directeur Giffaumont-Champaubert

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Hervé, notre Directeur, vous invite à partager un apéritif gourmand en salle des machines à sous. Un moment convivial pour échanger, poser vos questions et découvrir en avant-première toutes nos nouveautés. Rejoignez-nous pour passer un vrai moment de bonne humeur et de partage avec la Direction ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
