Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier
Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier jeudi 20 novembre 2025.
Apéro du Directeur
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 19:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Notre directeur et son équipe vous ont concocté un apéro dinatoire en toute convivialité ) .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
English : Apéro du Directeur
German : Apéro du Directeur
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro du Directeur Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION