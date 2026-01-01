Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier
Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier jeudi 15 janvier 2026.
Apéro du Directeur
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 18:00:00
fin : 2026-01-15 19:00:00
Date(s) :
2026-01-15
Rendez-vous en salle des machines à sous pour un apéritif offert !
Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille et profiter de cette pause gourmande ensemble. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr
English : Apéro du Directeur
