Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier

Apéro du Directeur

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 19:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Rendez-vous en salle des machines à sous pour un apéritif offert !

Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille et profiter de cette pause gourmande ensemble. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr

