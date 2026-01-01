Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier

Apéro du Directeur Casino JOA Lons-le-Saunier jeudi 15 janvier 2026.

Apéro du Directeur

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-15 18:00:00
fin : 2026-01-15 19:00:00

2026-01-15

Rendez-vous en salle des machines à sous pour un apéritif offert !
Venez partager un moment convivial entre amis ou en famille et profiter de cette pause gourmande ensemble.   .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06  contact-lonslesaunier@joa.fr

L’événement Apéro du Directeur Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION