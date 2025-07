APÉRO DU JEUDI 14 AOUT 2025 Joinville

APÉRO DU JEUDI 14 AOUT 2025

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Tout public

Venez déguster, boire un verre et même danser si vous le souhaitez dans les jardins du château où restaurateurs locaux et groupes de musique talentueux vous attendent !

* Pour la musique, retrouvez le groupe variétés pop-rock « Les Chausettes Sales »

* Pour la restauration, Les Gourmandises de Sonia (Saint-Dizier) se chargera de régaler vos papilles

Au menu mini burger au jambon et salade, navette au saucisson, navette poivrade (crème de poivrons et épices), pizza aux légumes (poivrons, oignons rouges), club sandwich au pesto, fromage frais et tomates confites, cake chèvre et lardons, brochette de saison beignet maison

* Quant à la boisson le bar du château du Grand Jardin se ferra un plaisir de vous rafraichir au gré de vos envies

Réservation possible à partir du 18 juillet auprès du Château du Grand Jardin au 03.25.94.17.54 ou à joinville@attractivite52.fr

Pour cette édition, nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle formule

*La formule apéro (sur réservation) Avec la boîte apéro (place attablée, accès au site et au bar, concert)

– 18 €

– 16 € pour les détenteurs de la carte Grand Jardin

– 14 € pour les -12 ans

*La formule concert et bar Avec accès au site, bar, concert

– 4 €

– Gratuit pour les détenteurs de la carte Grand Jardin et les -12 ans

La totalité du paiement s’effectuera à l’accueil dès votre arrivée. Seules les consommations au bar seront à effectuer sur le site. Le pique-nique est interdit .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

