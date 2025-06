APÉRO DU JEUDI 24 JUILLET 2025 Joinville 24 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

APÉRO DU JEUDI 24 JUILLET 2025 Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Tout public

Venez déguster, boire un verre et même danser si vous le souhaitez dans les jardins du château où restaurateurs locaux et groupes de musique talentueux vous attendent !

*Pour la musique, retrouvez le groupe pop/rock « YOUNGBLOOD »

* Pour la restauration, le traiteur le Chef à domicile (Rachecourt-sur-Marne) se chargera de régaler vos papilles

Au menu :

– 2 moricettes dégustations mousse d’avocats crevettes et mousse ricotta agrumes aneth, 1 brochette de légume crus et dips, pirogue houmous et mini pain pita, wrap au poulet frit Buns roll crème pâtissière

* Quant à la boisson le Bar du château du Grand Jardin se fera un plaisir de vous rafraichir au gré de vos envies

Réservation possible à partir du 4 juillet 2025 auprès du Château du Grand Jardin

au 03.25.94.17.54 ou à joinville@attractivite52.fr

Pour cette édition, nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle formule :

*La formule apéro (sur réservation)

Avec la boîte apéro (place attablée, accès au site et au bar, concert)

– 18 €

– 16 € pour les détenteurs de la carte Grand Jardin

– 14 € pour les -12 ans

*La formule concert et bar

Avec accès au site, bar, concert

– 4 €

– Gratuit pour les détenteurs de la carte Grand Jardin et les -12 ans

La totalité du paiement s’effectuera à l’accueil dès votre arrivée. Seules les consommations au bar seront à effectuer sur le site. Le pique-nique est interdit .

Château du Grand Jardin

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

