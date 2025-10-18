Apéro du Patrimoine Salle Sthrau Maubeuge

Tarif 8 euros par personne, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T18:30:00 – 2025-10-18T20:30:00

Fin : 2025-10-18T18:30:00 – 2025-10-18T20:30:00

Ne venez pas, vous allez aimer !

Partez sur les traces de l’histoire mouvementée de Maubeuge à travers l’Art Déco et la Reconstruction. Un guide passionné vous dévoilera les secrets architecturaux de la ville avant de terminer par un apéro convivial dans la majestueuse Salle Sthrau.

Salle Sthrau 4 rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l'Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd'hui un lieu d'accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d'antan.

