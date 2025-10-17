Apéro du vendredi au château de Carneville Château de Carneville Carneville
Apéro du vendredi au château de Carneville Château de Carneville Carneville vendredi 1 mai 2026.
Apéro du vendredi au château de Carneville
Château de Carneville 5 le château Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-03 2026-08-21
Les Apéros du vendredi reviennent au château de Carneville !
La cour du château s’anime d’une ambiance conviviale et détendue. Venez boire un verre et profiter des 7 hectares du parc et de concerts, jeux, marché local, exposition… Buvette et restauration sur place.
PROGRAMME DE LA SAISON 2026
01/05 Fils & Ships (Chanson maritime d’aujourd’hui)
08/05 F.X. Oliveri (DJ set 100% vinyle)
15/05 DC/David Corleone (Bossa, Reggae, Soul, Pop)
03/07 Duo des n’Hommes (Chanson française et internationale)
10/07 Picaflor (Ballade des Andes à la musique celtique)
17/07 Blue Pulse (Rock blues des années 60′ à 2000)
24/07 Gin Bee (Voyage musical de la Soul au Métal)
31/07 Patcheck (Reggae zouk)
07/08 West Celtic Pipes (Univers celtique des Highlands)
21/08 Wazz (Jazz, Funk et Jazz fusion)
28/08 Si Senior (Classique, Flamenco, Punk, Rock, Funk)
Première consommation incluse dans le billet d’entrée.
Ouverture du site à 18h, début du concert à 19h. .
Château de Carneville 5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Apéro du vendredi au château de Carneville
L’événement Apéro du vendredi au château de Carneville Carneville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cotentin