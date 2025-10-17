Apéro du vendredi au château de Carneville Château de Carneville Carneville

Apéro du vendredi au château de Carneville

Château de Carneville 5 le château Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-03 2026-08-21

Les Apéros du vendredi reviennent au château de Carneville !

La cour du château s’anime d’une ambiance conviviale et détendue. Venez boire un verre et profiter des 7 hectares du parc et de concerts, jeux, marché local, exposition… Buvette et restauration sur place.

PROGRAMME DE LA SAISON 2026

01/05 Fils & Ships (Chanson maritime d’aujourd’hui)

08/05 F.X. Oliveri (DJ set 100% vinyle)

15/05 DC/David Corleone (Bossa, Reggae, Soul, Pop)

03/07 Duo des n’Hommes (Chanson française et internationale)

10/07 Picaflor (Ballade des Andes à la musique celtique)

17/07 Blue Pulse (Rock blues des années 60′ à 2000)

24/07 Gin Bee (Voyage musical de la Soul au Métal)

31/07 Patcheck (Reggae zouk)

07/08 West Celtic Pipes (Univers celtique des Highlands)

21/08 Wazz (Jazz, Funk et Jazz fusion)

28/08 Si Senior (Classique, Flamenco, Punk, Rock, Funk)

Première consommation incluse dans le billet d’entrée.

Ouverture du site à 18h, début du concert à 19h. .

Château de Carneville 5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Apéro du vendredi au château de Carneville

L’événement Apéro du vendredi au château de Carneville Carneville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cotentin