Apéro échanges autour du zéro déchet Bibliothèque Mespaul

Apéro échanges autour du zéro déchet

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Lors d’une soirée conviviale à la médiathèque, venez partager vos astuces autour du zéro déchet.

Objets réutilisables, recettes anti-gaspi, astuces pour moins jeter et moins dépenser, … venez découvrir ou partager les idées ingénieuses qui vous permettrons de produire moins de déchets et de faire des économies. .

Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

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English : Apéro échanges autour du zéro déchet

L’événement Apéro échanges autour du zéro déchet Mespaul a été mis à jour le 2026-03-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX