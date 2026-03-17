Apéro échanges autour du zéro déchet Bibliothèque Mespaul
Apéro échanges autour du zéro déchet Bibliothèque Mespaul vendredi 24 avril 2026.
Apéro échanges autour du zéro déchet
Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Lors d’une soirée conviviale à la médiathèque, venez partager vos astuces autour du zéro déchet.
Objets réutilisables, recettes anti-gaspi, astuces pour moins jeter et moins dépenser, … venez découvrir ou partager les idées ingénieuses qui vous permettrons de produire moins de déchets et de faire des économies. .
Bibliothèque 55 rue de la mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English : Apéro échanges autour du zéro déchet
L’événement Apéro échanges autour du zéro déchet Mespaul a été mis à jour le 2026-03-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX