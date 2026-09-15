Informations pratiques

Rouen

Apéro enquête Bridgerton

Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:00:00

fin : 2026-09-15 20:45:00

Date(s) :

2026-09-15

Nouvelle Murder Party « Qui est Lady Emeraude ? » inspiré de Bridgerton

Cette fois-ci, ce ne sera pas vous les enquêteurs… ce sera vous les suspects.

SCÉNARIO

Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers des bals mondains façon Bridgerton.

Vous serez répartis dans différentes maisons de la haute société.

Votre mission ?

– Gagner les faveurs de la Reine

– Participer aux danses et aux rencontres mondaines

– Créer des alliances avec les autres maisons

– Faire circuler les rumeurs

– Découvrir les secrets des autres invités

– Décrypter les journaux qui paraîtront tout au long de la soirée

Mais surtout… Démasquer l’écrivaine du journal.

Car elle aussi joue.

Elle possède ses propres missions.

Elle a des complices.

Elle doit se fondre parmi vous.

Et elle fera tout pour que vous accusiez quelqu’un d’autre.

Alors… à qui pouvez-vous vraiment faire confiance ?

FORMULE

35€ / personne

– Accès à la Murder Party

– 2 boissons incluses

– Planches à partager façon apéro dînatoire

Une formule pensée pour vous permettre de manger, boire, discuter… et surtout jouer ensemble pendant toute la soirée.

!! 2€ aux personnes déguisées !!

(Dress code conseillé :Bal masqué / élégance Regency / inspiration Bridgerton)

Au Bureau – Quai de Boisguilbert, Rouen

07 81 12 15 29

lookatcitygame@gmail.com

Acompte de 15€/pers pour réserver .

Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 12 15 29 lookatcitygame@gmail.com

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English : Apéro enquête Bridgerton

L’événement Apéro enquête Bridgerton Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Seine-Maritime Attractivité