Apéro Entr’Amis Episode 2 Zone industrielle Labarre Nérac

Apéro Entr’Amis Episode 2

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cette deuxième édition d’Apéro Entr’amis sera placée sous le signe des mots. Des textes lus par divers intervenant(e)s (dont Agnès Le Part) viendront par petites touches donner le rythme de cette soirée.

AU PROGRAMME

Gilles Guérif (musique instrumentale), Bruno Garcia (chansons) et Michel Françoise (chansons & textes parlés/lus).

Sur réservation. Plein tarif 12,50€ Moins de 10 ans 6,50€ réduit 10,50€ .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Entr’Amis Episode 2

L’événement Apéro Entr’Amis Episode 2 Nérac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Albret