Apéro et concert motard(e)s Chaource

Dimanche 26 octobre CHAOURCE Apéro et concert motard(e)s. A partir de 11h30 au Shaka Pub.

Rendez-vous au Shaka Pub pour une journée motarde. 11h30 plat unique, 14h balade digestive et 16h concert des Back’in Roads.

Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

