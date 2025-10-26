Apéro et concert motard(e)s Chaource
Apéro et concert motard(e)s Chaource dimanche 26 octobre 2025.
Apéro et concert motard(e)s
1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube
Début : 2025-10-26 11:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Dimanche 26 octobre CHAOURCE Apéro et concert motard(e)s. A partir de 11h30 au Shaka Pub.
Rendez-vous au Shaka Pub pour une journée motarde. 11h30 plat unique, 14h balade digestive et 16h concert des Back’in Roads.
Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .
1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38
