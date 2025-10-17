Apéro et jeux de société aux Greniers de Vineuil Vineuil
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 22:30:00
2025-10-17
Venez (re)découvrir l’ambiance des soirées jeux de société entre ami.e.s, en famille ou même en solo ! A vous les jeux rigolo, de plateau, en équipe, en duo, à vous les énigmes à résoudre, les stratégies à élaborer, les victoires à célébrer.
L’entrée est libre et gratuite. 0 .
Les Greniers de Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 41 88 01 greniersdevineuil@gmail.com
English :
Aperitif and board games at the Greniers de Vineuil
German :
Aperitif und Gesellschaftsspiele in den Greniers de Vineuil
Italiano :
Aperitivo e giochi di società ai Greniers de Vineuil
Espanol :
Aperitivo y juegos de mesa en los Greniers de Vineuil
