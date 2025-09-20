Apéro et projection Planète Océan Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros

Apéro et projection Planète Océan Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros samedi 20 septembre 2025.

Apéro et projection Planète Océan

Place Valérie Masson Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Apéro avec falafels, wraps, houmous, tartinades, …

20h30 Projection « Planète Océan »

Durée 90 min, Année 2012

Auteur & Réalisateur Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot

Production HOPE production, Fondation Tara Expéditions

En partenariat avec Omega

Source de vie, évolution des espèces, migration, prédation, des exubérances des récifs de corail aux mystères des abysses, Planète Océan nous emporte d’abord dans les secrets de l’océan. Puis tout bascule l’Homme apparaît et s’empare de la Planète Océan. Il invente la pêche, la conquête des mers, découvre le pétrole et globalise le monde. Et rien ne sera jamais plus pareil. La narration du film, explore, de l’intérieur, la fragilité de l’homme, les conséquences de son mode de vie sur les océans qui le font vivre. C’est dans une vision très humaniste que Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous invitent à préserver nos océans et à s’engager pour le respect de la beauté et de la vie. .

Place Valérie Masson Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro et projection Planète Océan Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose