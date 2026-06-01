Barbirey-sur-Ouche

Apéro et rencontre

Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre du festival Entre cour et jardins qui aura lieu cette année les samedi 3 et dimanche 4 octobre dans les Jardins de Barbirey et dans Barbirey, nous vous invitons à découvrir la programmation de cette nouvelle édition autour d’un verre et de quoi grignoter. Nous vous présenterons les spectacles de cette nouvelle édition et les projets participatifs ouvert aux habitant·es, avec les artistes qui développent ces projets Ametonyo Silva et Carole Perdereau. Nous vous attendons nombreux·euses. .

Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 inscriptions@ledancing.com

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English : Apéro et rencontre

L’événement Apéro et rencontre Barbirey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)