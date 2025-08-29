Apéro Expo au Musée Estève Bourges
Apéro Expo au Musée Estève Bourges vendredi 29 août 2025.
Cher
Apéro Expo au Musée Estève 13 Rue Édouard Branly Bourges Cher
Tarif : 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Venez savourer l’art sous toutes ses formes lors de l’Apéro Expo une visite commentée suivie d’un moment convivial et ludique autour de produits soigneusement sélectionnés.
Réservation obligatoire. 12 .
13 Rue Édouard Branly
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 36
English :
Come and enjoy art in all its forms at the Apéro Expo: a guided tour followed by a convivial, fun-filled moment around carefully selected products.
German :
Genießen Sie beim Apéro Expo die Kunst in all ihren Formen: eine kommentierte Besichtigung, gefolgt von einem geselligen und spielerischen Moment rund um sorgfältig ausgewählte Produkte.
Italiano :
Venite a godervi l’arte in tutte le sue forme all’Apéro Expo: una visita guidata seguita da un momento di divertimento con prodotti accuratamente selezionati.
Espanol :
Venga a disfrutar del arte en todas sus formas en la Apéro Expo: una visita guiada seguida de un rato agradable y divertido con productos cuidadosamente seleccionados.
