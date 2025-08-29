Apéro Expo au Musée Estève Bourges

Venez savourer l’art sous toutes ses formes lors de l’Apéro Expo une visite commentée suivie d’un moment convivial et ludique autour de produits soigneusement sélectionnés.
Réservation obligatoire. 12  .

13 Rue Édouard Branly
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 

English :

Come and enjoy art in all its forms at the Apéro Expo: a guided tour followed by a convivial, fun-filled moment around carefully selected products.

German :

Genießen Sie beim Apéro Expo die Kunst in all ihren Formen: eine kommentierte Besichtigung, gefolgt von einem geselligen und spielerischen Moment rund um sorgfältig ausgewählte Produkte.

Italiano :

Venite a godervi l’arte in tutte le sue forme all’Apéro Expo: una visita guidata seguita da un momento di divertimento con prodotti accuratamente selezionati.

Espanol :

Venga a disfrutar del arte en todas sus formas en la Apéro Expo: una visita guiada seguida de un rato agradable y divertido con productos cuidadosamente seleccionados.

