Apéro Expo au Musée Estève Bourges

Apéro Expo au Musée Estève Bourges vendredi 29 août 2025.

Cher

Apéro Expo au Musée Estève 13 Rue Édouard Branly Bourges Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Venez savourer l’art sous toutes ses formes lors de l’Apéro Expo une visite commentée suivie d’un moment convivial et ludique autour de produits soigneusement sélectionnés.

Réservation obligatoire. 12 .

13 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

English :

Come and enjoy art in all its forms at the Apéro Expo: a guided tour followed by a convivial, fun-filled moment around carefully selected products.

German :

Genießen Sie beim Apéro Expo die Kunst in all ihren Formen: eine kommentierte Besichtigung, gefolgt von einem geselligen und spielerischen Moment rund um sorgfältig ausgewählte Produkte.

Italiano :

Venite a godervi l’arte in tutte le sue forme all’Apéro Expo: una visita guidata seguita da un momento di divertimento con prodotti accuratamente selezionati.

Espanol :

Venga a disfrutar del arte en todas sus formas en la Apéro Expo: una visita guiada seguida de un rato agradable y divertido con productos cuidadosamente seleccionados.

L’événement Apéro Expo au Musée Estève Bourges a été mis à jour le 2025-05-22 par OT BOURGES