Apéro-expo, Le Champ Commun Augan

Apéro-expo

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Anne-Laure Étienne viendra vous présenter son travail et son exposition Entre-croisés , qui sera visible au bar du Champ commun jusque fin février. Inspiré du mouvement surréaliste, ce travail de déconstruction/reconstruction exploite des images de documentation, des reproductions d’œuvres artistiques ou de fiction, au service de la création.

Prix libre. Petite restauration sur place.

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro-expo Augan a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande