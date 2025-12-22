Apéro-expo, Le Champ Commun Augan
Apéro-expo, Le Champ Commun Augan vendredi 16 janvier 2026.
Apéro-expo
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Anne-Laure Étienne viendra vous présenter son travail et son exposition Entre-croisés , qui sera visible au bar du Champ commun jusque fin février. Inspiré du mouvement surréaliste, ce travail de déconstruction/reconstruction exploite des images de documentation, des reproductions d’œuvres artistiques ou de fiction, au service de la création.
Prix libre. Petite restauration sur place.
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro-expo Augan a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande