Apéro-expo-conférence Brewsocial club Dax
jeudi 17 septembre 2026 · Brewsocial club · Dax
Informations pratiques
Dax
Apéro-expo-conférence
Brewsocial club 6 rue des Carmes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
« Hypersensibles, hyperempathiques, neuroatypiques (HP, TDA…) : se comprendre, s’apaiser, s’épanouir
Nous vous invitons à partager une soirée conviviale autour d’un apéritif, d’une exposition, d’une conférence et d’un temps d’échange, dans un lieu chaleureux.
Animé avec Denis Vincent. .
Brewsocial club 6 rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 20 37 kim.vincent@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-expo-conférence
L’événement Apéro-expo-conférence Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 15 septembre 2026
- Thé dansant Bar le Bordeaux Dax 15 septembre 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 15 septembre 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 15 septembre 2026
- La Séance du Cinéphile Cinéma Le Grand Club Dax 15 septembre 2026