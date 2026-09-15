Apéro-expo-conférence Brewsocial club Dax

Informations pratiques

Dax

Apéro-expo-conférence

Brewsocial club 6 rue des Carmes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

« Hypersensibles, hyperempathiques, neuroatypiques (HP, TDA…) : se comprendre, s’apaiser, s’épanouir

Nous vous invitons à partager une soirée conviviale autour d’un apéritif, d’une exposition, d’une conférence et d’un temps d’échange, dans un lieu chaleureux.

Animé avec Denis Vincent. .

Brewsocial club 6 rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 20 37 kim.vincent@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-expo-conférence

L’événement Apéro-expo-conférence Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax