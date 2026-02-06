Apéro Facile à lire la médiathèque autrement Médiathèque Micheline Réau Naintré

Apéro Facile à lire la médiathèque autrement

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec ce nouveau service Facile à Lire labellisé par le ministère de la culture, le réseau des médiathèques s’adapte aux nouvelles pratiques de lecture et œuvre pour garantir l’accès à la lecture à toutes et tous. Un lieu accueillant, des espaces confortables, du matériel d’aide à la lecture, des livres accessibles à tous ! Que vous soyez lecteurs, lecteurs occasionnels ou non-lecteurs, habitués de la médiathèque ou curieux, c’est ce qu’on vous propose de tester et de découvrir lors d’un apéro convivial en présence des partenaires du projet ! .

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Facile à lire la médiathèque autrement

L’événement Apéro Facile à lire la médiathèque autrement Naintré a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne