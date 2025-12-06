Apéro Familles Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:00 – 21:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

L’Accoord est en fête à la Pointe Ouest d’île de Nantes !!! ????????????????Le jeudi 11 décembre, on vous accueille à partir de 18h dans le tiers lieu Europa à Nantes avec un buffet- apéro ouvert à tous.tes les habitants.es du quartier.Un DJ set avec »Jean Guyy » viendra pour nous ambiancer. ????????Entrée libre et gratuit. ????????On vous attend nombreux.euses pour une soirée festive et conviviale. ????

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu