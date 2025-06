APÉRO-FANFARES TARAF GOULAMAS Collioure 10 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

APÉRO-FANFARES TARAF GOULAMAS Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

2025-07-10

Collioure se met au rythme des Fanfares et des Bandas, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et résidents.

Cette grande Fête, pensée par la ville de Collioure, se veut festive et familiale à l’heure de l’apéro.

– TARAF GOULAMAS dans les rues et sur le port de Collioure.

Collioure

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

English :

Collioure is set to the rhythm of Fanfares and Bandas, to the delight of visitors and residents alike.

This great festival, conceived by the town of Collioure, is designed to be festive and family-friendly at aperitif time.

– TARAF GOULAMAS in the streets and harbor of Collioure.

German :

Collioure schlägt den Rhythmus der Fanfaren und Bandas an, zur großen Freude unserer Besucher und Einwohner.

Dieses große Fest, das von der Stadt Collioure erdacht wurde, soll zur Aperitifzeit festlich und familiär sein.

– TARAF GOULAMAS in den Straßen und am Hafen von Collioure.

Italiano :

Collioure si anima al ritmo delle Fanfare e delle Bandas, per la gioia di visitatori e residenti.

Questo grande festival, organizzato dalla città di Collioure, è concepito per essere festoso e adatto alle famiglie durante l’ora dell’aperitivo.

– TARAF GOULAMAS nelle strade e nel porto di Collioure.

Espanol :

Collioure se ambienta al ritmo de las Fanfarrias y Bandas, para deleite de visitantes y residentes.

Esta gran fiesta, organizada por la ciudad de Collioure, tiene un carácter festivo y familiar durante la hora del aperitivo.

– TARAF GOULAMAS en las calles y el puerto de Collioure.

