Apéro féministe Blue Fox Coffee Agen

Apéro féministe

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Cet apéro féministe est organisé par l’association La Mèche. C’est un moment de convivialité gratuit et ouvert à tous·tes qui vous permettra de rencontrer d’autres personnes intéressées par le féminisme et d’échanger autour de sujets liés à cette thématique ! La soirée commencera par un temps d’échange animé par La Mèche et se poursuivra avec des échanges libres. Les consommations sont à régler au bar par chacun·e mais si vous n’avez pas les moyens, rapprochez-vous des bénévoles avec un foulard violet ! .

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

English : Apéro féministe

This feminist aperitif, organized by La Mèche, is free and open to all, for discussions on feminism. Drinks must be paid for at the bar, but help is available.

L’événement Apéro féministe Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen