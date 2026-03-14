Apéro féministe Place Balségur Monflanquin

Apéro féministe

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Un apéro féministe de l’association La Mèche (Agen), c’est une soirée où on discute entre personnes intéressées par les enjeux féministes. Il y a une partie animations et une partie discussions libres.

C’est gratuit et il y a de quoi grignoter. C’est ouvert à toutes et à tous!

Un apéro féministe de l’association La Mèche (Agen), c’est une soirée où on discute entre personnes intéressées par les enjeux féministes.

Il y a une partie animations et une partie discussions libres.

C’est gratuit et il y a de quoi grignoter.

C’est ouvert à toutes et à tous! .

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Apéro féministe

A feminist aperitif organized by the association La Mèche (Agen) is an evening of discussion between people interested in feminist issues. There’s entertainment and free discussion.

It’s free, and there’s plenty to nibble on. It’s open to all!

L’événement Apéro féministe Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides