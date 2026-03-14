Apéro féministe Place Balségur Monflanquin
Apéro féministe Place Balségur Monflanquin jeudi 2 avril 2026.
Apéro féministe
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Un apéro féministe de l’association La Mèche (Agen), c’est une soirée où on discute entre personnes intéressées par les enjeux féministes. Il y a une partie animations et une partie discussions libres.
C’est gratuit et il y a de quoi grignoter. C’est ouvert à toutes et à tous!
Un apéro féministe de l’association La Mèche (Agen), c’est une soirée où on discute entre personnes intéressées par les enjeux féministes.
Il y a une partie animations et une partie discussions libres.
C’est gratuit et il y a de quoi grignoter.
C’est ouvert à toutes et à tous! .
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro féministe
A feminist aperitif organized by the association La Mèche (Agen) is an evening of discussion between people interested in feminist issues. There’s entertainment and free discussion.
It’s free, and there’s plenty to nibble on. It’s open to all!
L’événement Apéro féministe Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides