Apéro festif au Terrain d’Aventure La P’tite Récup’ Chantepie Vendredi 12 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir les différentes réalisations faites jusque là : cabanes, robot, perchoirs à oiseaux ou à plantes, tabourets, porte-manteaux… Les enfants seront ravis de vous montrer leurs constructions faites de leurs mains !

Des bénévoles du Terrain d’Aventure seront là pour vous expliquer le projet, un verre à la main.

Ambiance conviviale et décontractée assurée !

A bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-12T20:30:00.000+02:00

1

terraindaventure@collectif-lesfolepis.org

La P’tite Récup’ 5 rue du petit pré Chantepie bretagne Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine