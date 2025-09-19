Apéro Fiesta – Karaoké Festif L’Arty Bar du Tripostal Lille
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T22:+
Fin : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T22:+
PLAYLIST OUVERTE
KARAOKÉ FESTIF
Accès libre et gratuit
L’ARTY BAR continue sa programmation festive avec une idée originale.
Ce soir, c’est VOUS (entre autres…) le dj de VOTRE soirée !
Mais c’est aussi, un karaoké festif qui vous attend…
Alors, si le c(h)œur vous en dit, prenez le micro !
L’Arty Bar du Tripostal 22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
C’est la reprise des soirées “Karaoké festif & Playlist ouverte” ! karaoké festif
nikonografik