Apéro Fiesta – Karaoké Festif L’Arty Bar du Tripostal Lille

Apéro Fiesta – Karaoké Festif Vendredi 19 septembre, 18h00 L’Arty Bar du Tripostal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T22:+

Fin : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T22:+

PLAYLIST OUVERTE

KARAOKÉ FESTIF

Accès libre et gratuit

L’ARTY BAR continue sa programmation festive avec une idée originale.

Ce soir, c’est VOUS (entre autres…) le dj de VOTRE soirée !

Mais c’est aussi, un karaoké festif qui vous attend…

Alors, si le c(h)œur vous en dit, prenez le micro !

L’Arty Bar du Tripostal 22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

C’est la reprise des soirées “Karaoké festif & Playlist ouverte” ! karaoké festif

nikonografik