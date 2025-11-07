Apéro-Fil Le Cellier Plédéliac
Apéro-Fil Le Cellier Plédéliac vendredi 7 novembre 2025.
Apéro-Fil
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Nouveauté Le Tricot-thé en mode Apéro en partenariat avec le bar-restaurant Le Cellier.
Tous les 1er vendredis de chaque mois (en supplément des Tricot-thé du samedi matin à la médiathèque).
Ouvert à toutes et tous. Apportez votre tricot, crochet ou autre ouvrage d’aiguilles.
Sans inscription .
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro-Fil Plédéliac a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor