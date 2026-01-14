Apéro-Fil Le Cellier Plédéliac
Apéro-Fil Le Cellier Plédéliac vendredi 6 février 2026.
Apéro-Fil
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor
Nouveauté Le Tricot-thé en mode Apéro en partenariat avec le bar-restaurant Le Cellier.
Tous les 1er vendredis de chaque mois (en supplément des Tricot-thé du samedi matin à la médiathèque).
Ouvert à toutes et tous. Apportez votre tricot, crochet ou autre ouvrage d’aiguilles.
Sans inscription .
Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
