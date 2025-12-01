Apéro fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer

Apéro fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer jeudi 11 décembre 2025.

Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11 20:50:00

2025-12-11

Créer votre déco de table pour les fêtes !
Une belle composition fleurie suivie d’une dégustation apéritive dans un cadre chaleureux !
Les places sont limitées.

Réservation lechampdescomestibles@gmail.com

Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie   lechampdescomestibles@gmail.com

