Apéro fleuri Le champ des comestibles Cauville-sur-Mer

Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11 20:50:00
2025-12-11
Créer votre déco de table pour les fêtes !
Une belle composition fleurie suivie d’une dégustation apéritive dans un cadre chaleureux !
Les places sont limitées.
Réservation lechampdescomestibles@gmail.com .
Le champ des comestibles 32 Rue de Briquemare Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie lechampdescomestibles@gmail.com
