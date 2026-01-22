Apéro floral Aux fleurs des thés Saint-Paul-Trois-Châteaux

Apéro floral

Aux fleurs des thés 27 place de la libération Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 30 – 30 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:15:00

fin : 2026-02-20 21:15:00

Date(s) :

2026-02-20

Apéro floral à thème. Venez passer un moment de convivialité au milieu des fleurs, venez sans rien sauf votre sourire et bonne humeur, et une forte envie de créer ! On vous fourni le matériel, le savoir et vous repartez avec une jolie composition florale.

Aux fleurs des thés 27 place de la libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 51 32 95 auxfleursdt@gmail.com

English :

Themed floral aperitif. Come and spend a convivial moment surrounded by flowers. Come with nothing but your smile and good humor, and a strong desire to create! We’ll provide all the materials and knowledge you need, and you’ll leave with a beautiful floral arrangement.

