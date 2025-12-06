APÉRO-FOLIE UN RENDEZ-VOUS INÉDIT ! Fraisse-sur-Agout

APÉRO-FOLIE UN RENDEZ-VOUS INÉDIT !

Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout Hérault

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

La Micro-Folie et Arte vous proposent une soirée conviviale des vidéos, de l’art, des échanges, de la réalité virtuelle, un verre à la main.

Si vous êtes curieux et que vous aimez papoter, rejoignez-nous !

Le service culturel offre les boissons et vous invite à amener un petit quelque chose à grignoter. .

Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 86 16 24 camille.viaules@cchautlanguedoc.fr

English :

La Micro-Folie and Arte invite you to a convivial evening of video, art, discussion and virtual reality, with a drink in hand.

If you’re curious and like to chat, come and join us!

