APÉRO-FOLIE UN RENDEZ-VOUS INÉDIT ! Fraisse-sur-Agout

jeudi 18 décembre 2025.
Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout Hérault
La Micro-Folie et Arte vous proposent une soirée conviviale des vidéos, de l’art, des échanges, de la réalité virtuelle, un verre à la main.
Si vous êtes curieux et que vous aimez papoter, rejoignez-nous !
Le service culturel offre les boissons et vous invite à amener un petit quelque chose à grignoter. .
Prat d’Alaric Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 86 16 24 camille.viaules@cchautlanguedoc.fr
La Micro-Folie and Arte invite you to a convivial evening of video, art, discussion and virtual reality, with a drink in hand.
If you’re curious and like to chat, come and join us!
