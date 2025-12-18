Apéro globe-trotter Berlin Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence
Apéro globe-trotter Berlin Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence jeudi 5 février 2026.
Apéro globe-trotter Berlin
Jeudi 5 février 2026 de 18h30 à 20h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05 20:30:00
Date(s) :
2026-02-05
Un moment convivial pour découvrir la capitale allemande. Partez à la découverte de Berlin et toutes ces nouveautés.
Berlin cette ville aux mille visages, pétrie d’histoire qui a évolué de mille façons depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Nous explorerons la capitale, puis poursuivrons par un quiz et enfin un buffet berlinois pour clôturer le tout. .
Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial way to discover the German capital. Discover Berlin and all its new features.
L’événement Apéro globe-trotter Berlin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence