Apéro globe-trotter Berlin Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Apéro globe-trotter Berlin

Jeudi 5 février 2026 de 18h30 à 20h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

Un moment convivial pour découvrir la capitale allemande. Partez à la découverte de Berlin et toutes ces nouveautés.

Berlin cette ville aux mille visages, pétrie d’histoire qui a évolué de mille façons depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Nous explorerons la capitale, puis poursuivrons par un quiz et enfin un buffet berlinois pour clôturer le tout. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

A convivial way to discover the German capital. Discover Berlin and all its new features.

