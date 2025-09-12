Apéro golf Mojito party Carantec
Apéro golf Mojito party
Rue de Kergrist Carantec Finistère
APÉROGOLF
OUVERT À TOUS Sur inscription
Vendredi 12 Septembre2025
Golf de la Baie de Morlaix
18h30 —> Soirée Mojito’s party
Burritos de bœuf & douceurs sucrées
28€/personne (sur réservation au 02.19.00.56.80 ou à accueil@golf-baiedemorlaix.bzh) règlement avant le 12 Septembre à l’accueil
Golfeurs, non golfeurs, compétiteurs ou non, nous vous attendons le 12 Septembre pour notre 3ème Apérogolf sur le thème du Mojito, pour une soirée conviviale et festive .
Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
