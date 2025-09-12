Apéro golf Mojito party Carantec

Rue de Kergrist Carantec Finistère

Début : 2025-09-12 16:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

APÉROGOLF

OUVERT À TOUS Sur inscription

Vendredi 12 Septembre2025

Golf de la Baie de Morlaix

18h30 —> Soirée Mojito’s party

Burritos de bœuf & douceurs sucrées

28€/personne (sur réservation au 02.19.00.56.80 ou à accueil@golf-baiedemorlaix.bzh) règlement avant le 12 Septembre à l’accueil

Golfeurs, non golfeurs, compétiteurs ou non, nous vous attendons le 12 Septembre pour notre 3ème Apérogolf sur le thème du Mojito, pour une soirée conviviale et festive .

Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

