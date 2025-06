Apéro gourmand au domaine Heitzmann Alphonse – Ammerschwihr 19 juin 2025 18:30

Haut-Rhin

Apéro gourmand au domaine Heitzmann Alphonse 11 rue du tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 21:00:00

2025-06-19

Le domaine Heitzmann vous convie à son apéro gourmand.

Lors de cette soirée conviviale dégustez 5 plats 100% Alsace en harmonie avec 5 vins du domaine.

Réservation avant le 15 juin 2025. .

11 rue du tir

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

English :

Enjoy an evening of tasting 5 dishes 100% from Alsace, paired with 5 wines from the winery.

German :

Genießen Sie einen geselligen Abend mit 5 Gerichten aus dem Elsass, die mit 5 Weinen des Weinguts kombiniert werden.

Italiano :

Godetevi una serata di degustazione di 5 piatti di origine 100% alsaziana abbinati a 5 vini della cantina.

Espanol :

Disfrute de una velada degustando 5 platos 100% alsacianos, maridados con 5 vinos del viñedo.

