Apéro gourmand au domaine Lutz Bourgheim
Apéro gourmand au domaine Lutz Bourgheim vendredi 26 juin 2026.
Bourgheim
Apéro gourmand au domaine Lutz
9 grande rue de la kirneck Bourgheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-24
Venez découvrir des accords mets et vins inédits et surprenants ! Lors d’une soirée conviviale, nous vous proposons des accords mets-vins afin de découvrir ou redécouvrir les Vins d’Alsace et leur palette d’arômes.
Lors d’une soirée conviviale, venez partager avec nous, des accords mets-vins afin de découvrir ou redécouvrir les Vins d’Alsace et leur palette d’arômes.
Réservation obligatoire .
9 grande rue de la kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63 contact@vinsalsace-lutz.fr
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English :
Come and discover new and surprising food and wine pairings! During a convivial evening, we offer you the opportunity to discover or rediscover Alsace wines and their palette of aromas.
L’événement Apéro gourmand au domaine Lutz Bourgheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Barr
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