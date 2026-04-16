Ammerschwihr

Apéro gourmand au domaine Meyer Théodore

6 route de Kientzheim Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-06-17 2026-08-07 2026-08-14

Une soirée pour les amateurs de bons vins et mets de la région. Des accords harmonieux avec des plats à base de gibier de nos forêts.

Une expérience savoureuse d’accords mets-vins.

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant. L’objectif est de vous faire découvrir nos vins à travers des mets en harmonie parfaite avec nos crus mais aussi découvrir l’historique du domaine familial.

Une magnifique occasion de (re)découvrir nos différentes cuvées.

Au programme un diner autour du gibier de nos forêt pour l’entrée, le plat et le dessert en accord avec les vins du domaine, jus de raisin maison pour les enfants.

Maximum 20 personnes.

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6 route de Kientzheim Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 47 34 63 valerie@domaine-theo-meyer.fr

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English :

An evening for lovers of fine wines and regional dishes. Harmonious pairings with game dishes from our forests.

L’événement Apéro gourmand au domaine Meyer Théodore Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg