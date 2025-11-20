Apéro Gourmand Beaujolais nouveau Place des Croquants Coux et Bigaroque-Mouzens

Apéro Gourmand Beaujolais nouveau

Place des Croquants Magasin de Producteurs Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

À l’occasion du Beaujolais nouveau, le magasin de producteurs et la cave du Coux vous proposent une soirée conviviale autour d’un apéro gourmand !

Rendez-vous le jeudi 20 novembre dès 19h00 au magasin Les Croquants du Coux.

Sur réservation au 06 67 43 55 06.

À boire beaujolais nouveau, vin blanc, vin rosé et un autre vin rouge.

À manger assiette découverte par HÔNEM

Sur réservation au 06 67 43 55 06.

Place des Croquants Magasin de Producteurs Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 55 06

English : Apéro Gourmand Beaujolais nouveau

To celebrate the Beaujolais nouveau, Les Croquants du Coux and the Cave du Coux will be hosting a convivial evening with a gourmet aperitif!

Rendezvous on Thursday, November 20 from 7:00 pm at Les Croquants du Coux.

Reservations required on 06 67 43 55 06.

German : Apéro Gourmand Beaujolais nouveau

Anlässlich des neuen Beaujolais laden der Erzeugerladen und der Weinkeller von Le Coux Sie zu einem geselligen Abend mit einem Aperitif für Feinschmecker ein!

Treffpunkt ist am Donnerstag, den 20. November ab 19.00 Uhr im Geschäft Les Croquants du Coux.

Auf Reservierung unter 06 67 43 55 06.

Italiano :

Per celebrare il Beaujolais Nouveau, il negozio dei produttori e la cantina Coux organizzano una serata conviviale con un aperitivo gourmet!

Appuntamento giovedì 20 novembre alle 19.00 presso Les Croquants du Coux.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 67 43 55 06.

Espanol : Apéro Gourmand Beaujolais nouveau

Para celebrar el Beaujolais Nouveau, la tienda de los productores y la bodega del Coux organizan una velada de convivencia con aperitivo gastronómico

Nos vemos el jueves 20 de noviembre a las 19:00 en Les Croquants du Coux.

Es necesario reservar en el 06 67 43 55 06.

