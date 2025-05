Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Domaine Gueth – Gueberschwihr, 30 mai 2025 19:00, Gueberschwihr.

Haut-Rhin

Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Domaine Gueth 1 Brunnmattweg Gueberschwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-05-30 19:00:00

fin : 2025-07-25 21:30:00

2025-05-30

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

Muriel vous attend au domaine GUETH pour un apéro gourmand à base de produits locaux. Une aventure gustative entre bouchées savoureuses, vins de terroir et cuvées Vieilles vignes . À apprécier en famille ou entre amis lors d’une soirée en plein-air, sous une tonnelle.

Nous vous attendons pour une escapade gourmande à l’occasion de l’Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant au Domaine GUETH, pour une soirée dégustation accords mets/vins axée sur la découverte de nos vins de terroirs et sélections de cuvées Vieilles Vignes .

Pour commencer la soirée, nous vous accueillons avec un flûte de notre Crémant Rosé accompagné d’une délicieuse tranche de Kougelhopf, notre spécialité de brioche alsacienne. Puis en partenariat avec le restaurateur local Belle Vue , nous vous proposons 6 bouchées gastronomiques accompagnées des vins de notre domaine qui s’accordent idéalement, avant de finir sur une note sucrée avec un de nos vins doux.

L’Apéro gourmand chez le Vigneron indépendant au Domaine GUETH est l’occasion de découvrir nos vins de terroirs et cuvées Vieilles vignes : une soirée dégustation durant laquelle vous dégusterez 8 vins différents au cours d’un voyage sensoriel unique.

Animation en plein air

Visite de cave à l’accueil

Formule Enfants et adolescents de moins de 18 ans

Dégustation commentée de nos vins réservée aux personnes majeures .

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 33 61 cave@vin-alsace-gueth.com

English :

Muriel awaits you at the GUETH estate for a gourmet aperitif based on local products. A gustatory adventure between tasty appetizers, local wines and « Vieilles vignes » vintages. To be enjoyed with family or friends during an outdoor evening, under an arbour.

German :

Muriel erwartet Sie auf dem Weingut GUETH zu einem Gourmet-Aperitif aus lokalen Produkten. Ein Geschmacksabenteuer mit leckeren Häppchen, Weinen aus der Region und Cuvées « Vieilles Vignes ». Genießen Sie mit der Familie oder mit Freunden einen Abend im Freien unter einer Laube.

Italiano :

Muriel vi aspetta alla tenuta GUETH per un aperitivo gourmet a base di prodotti locali. Un’avventura gustativa tra gustosi antipasti, vini locali e annate « Vieilles vignes ». Da gustare in famiglia o con gli amici durante una serata all’aperto, sotto un pergolato.

Espanol :

Muriel le espera en la finca GUETH para un aperitivo gastronómico a base de productos locales. Una aventura gustativa entre sabrosos aperitivos, vinos locales y cosechas « Vieilles vignes ». Para disfrutar en familia o entre amigos durante una velada al aire libre, bajo un cenador.

