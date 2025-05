Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Domaine Schneider Xavier – Gueberschwihr, 6 juin 2025 18:30, Gueberschwihr.

Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-08-08

2025-06-06

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-25

2025-08-08

Venez savourer un apéro gourmand dans un cadre authentique et chalereux au cœur de notre domaine viticole en Alsace, où vins et délices du terroir s’invitent à votre table !

Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d’Alsace et de leur palette d’arômes.

Une façon de s’initier aux Vins d’Alsace et d’échanger avec passion autour du métier de Vigneron Indépendant.

Vous pourrez déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine pour l’occasion et en apprendrez peut-être davantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité ! .

42 Rue du Nord

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 30 21 59 schneider.xavier@orange.fr

English :

Come and enjoy a gourmet aperitif in an authentic and cosy setting at the heart of our Alsace winery, where wines and local delicacies are invited to your table!

German :

Genießen Sie einen Gourmet-Aperitif in einem authentischen und gemütlichen Rahmen im Herzen unseres Weinguts im Elsass, wo Weine und Köstlichkeiten aus der Region auf Ihren Tisch kommen!

Italiano :

Venite a gustare un aperitivo gourmet in un ambiente autentico e accogliente nel cuore della nostra tenuta vinicola in Alsazia, dove vini e prelibatezze locali sono invitati al vostro tavolo!

Espanol :

Venga a disfrutar de un aperitivo gastronómico en un marco auténtico y acogedor, en el corazón de nuestra finca vinícola de Alsacia, donde los vinos y las delicias locales le invitan a sentarse a la mesa

